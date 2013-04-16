V Всеукраинский фестиваль робототехники «Robotica 2013»

21 апреля 2013 года в киевском Дворце Спорта пройдёт Всеукраинский фестиваль робототехники «Robotica-2013», в котором примут участие дети и подростки от 3 до 19 лет. «Robotica» – это праздник творчества, интеллекта и высоких технологий, который уже успел завоевать популярность детей и их родителей в Украине и во всем мире.

«Robotica-2013» поддерживает стремление украинских детей и молодежи к знаниям и приобретению важных навыков для будущей профессии и выявляет творческих и талантливых ребят. Организатор фестиваля – компания Пролего, эксперт по внедрению робототехники в учебные заведения Украины, официальный представитель Всемирной олимпиады по робототехнике в Украине. Фестиваль проходит при поддержке Малой академии наук Украины.

Фестиваль проводится с 2009 года. За это время число участников выросло в сотни раз. Гостей фестиваля ждет очень насыщенная программа. Участники продемонстрируют свои знания и умения в строительстве и программировании роботов, а зрители смогут поболеть за свои любимые команды и получить удовольствие от интересной и зрелищной программы.

В программе фестиваля:

V Всеукраинская олимпиада по робототехнике. Отборочные туры на мировые олимпиады – FIRST LEGO League (WRO) и World Robot Olympiad (FLL). Участники – более 100 команд, около 200 детей от 9 до 19 лет.

• Детский архитектурный конкурс «Школа будущего». Участники – 175 детей - школьников из украинских школ и внешкольных учреждений Украины.

• Выставка-конкурс LEGO-творчества. Более 100 участников в возрасте от 3 до 19 лет.

• Технологии Google в робототехнике и коммуникации. Конкурсы и призы от Google.

• Презентация нового робота, собранного из деталей конструктора LEGO третьего поколения «EV3» на базе платформы Mindstorms.

• Интерактивная презентация обучения в Технических студиях «Винахідник». Живые уроки и исследования для детей 3-16 лет. Каждому ученику – подарочный сертификат на занятие.

• Конкурсы с призами для посетителей фестиваля – 7 зон с различными активностями, в том числе для самых маленьких.

• Турнир роботов-сумоистов. Любой ребенок или взрослый, у которого есть такой робот, может принять участие в соревновании.

Также участников и гостей «Robotica-2013» ждет увлекательная концертная программа и фото-зона, где можно будет сделать семейные и коллективные фото с уникальным роботом. Приглашаем на фестиваль, на котором раскрываются детские таланты и способности к науке и творчеству!

Всеукраинская олимпиада по робототехнике будет включать в себя соревнования FIRST LEGO League (FLL) и World Robot Olympiad (WRO). Цель соревнований FLL и WRO – поддерживать увлечения детей наукой и технологиями, обучать их важным навыкам будущей профессии и успешной жизни, развивать креативность и умение решать задачи различных уровней сложности с помощью роботов. Соревнования обещают быть захватывающими!

В Детском архитектурном конкурсе «Школа будущего» ребята представят проекты школ, построенные из деталей конструктора LEGO. Участники и зрители увидят, какой представляют дети школу будущего, оценят размах фантазии сегодняшних украинских школьников – завтрашних архитекторов и конструкторов! В жюри приглашены главные архитекторы страны.

Выставка-конкурс LEGO-творчества с каждым годом привлекает все больше молодых участников и раскрывает способности детей к конструированию и архитектуре, а также их способность воплощать свои самые смелые творческие идеи.

Начало в 10.00. Вход бесплатный.