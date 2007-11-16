Генпрокурор доложил Ющенко о последних событиях в стране

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с генеральным прокурором Александром МЕДВЕДЬКО.

Как сообщает пресс-служба Президента, среди тем, которые больше всего интересовали Главу государства в контексте реакции Генеральной прокуратуры – ликвидация последствий катастрофы в Керченском проливе, ход следствия относительно событий 6 ноября на Ай-Петри, состояние расследования уголовных дел, связанных с антисемитскими проявлениями в Украине.

В частности, говоря о ситуации в Керченском проливе, В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что на предстоящей неделе Генеральная прокуратура, опираясь на свои материалы, должна «дать четкую оценку» причин возникновения аварии, а самое главное – недостатков в ходе устранения ее последствий. По словам Президента, сегодня он имел разговоры относительно ситуации в проливе со своим постоянным представителем в Крыму и министром экологии, которые сообщили, что в настоящее время береговая линия Украины не загрязнена, но наблюдаются определенные тревожные сигналы. Глава государства также сообщил, что обратился по этому вопросу в Европейскую экологическую комиссию, которая направляет на место чрезвычайного происшествия своего представителя. По словам В.ЮЩЕНКО, он также обсудил с министром обороны возможность мобилизации в случае необходимости воинских подразделений для предоставления помощи в Керченском проливе.

В свою очередь, А.МЕДВЕДЬКО проинформировал В.ЮЩЕНКО, что проведены соответствующие проверки и возбуждено уголовное дело относительно нарушения природоохранного законодательства (ч.1 ст. 343 Уголовного Кодекса). Кроме того, транспортные прокуратуры Керчи и Севастополя возбудили два уголовных дела по поводу нарушения правил безопасности на водном транспорте (ч.1,3 ст. 276). «Эти дела расследуются, они находятся на особом контроле Генпрокуратуры», – добавил А.МЕДВЕДЬКО.

Относительно инцидента на Ай-Петри 6 ноября, сообщил генпрокурор, возбуждено уголовное дело по ст. 122 (причинение тяжких телесных повреждений). МВД, по его словам, также проводит служебную проверку действий своих работников.

Президент, в свою очередь, подчеркнул необходимость оперативно провести эту работу.

Говоря о состоянии расследования антисемитских проявлений, А.МЕДВЕДЬКО проинформировал В.ЮЩЕНКО об уголовных делах, расследуемых прокуратурой.

В этом контексте Президент отметил: «Я хочу, чтобы мы дали четкую позицию Украинского государства относительно преступлений, связанных с проявлениями антисемитизма».

Во встрече также приняли участие и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО и заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН.