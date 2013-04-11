«Укрспецэкспорт» опроверг обвинения в поставках оружия в Ливию

Украина не осуществляла сотрудничества с Ливией в сфере предоставления товаров и услуг военного и специального назначения с момента введения санкций ООН в 2011 году.

Так в Управлении информационной политики ГК «Укрспецэкспорт» прокомментировали информацию газеты «The Washington Post» со ссылкой на отчет, представленный Совету Безопасности ООН, о возможных незаконных поставках Украиной в этот период вооружений и боеприпасов режиму Муамара Каддафи.

"Компания осуществляет военно-техническое сотрудничество с другими странами в строгом соответствии с международными обязательствами государства и под контролем Государственной службы экспортного контроля. Украина полностью придерживается требований и ограничений, введенных ООН и другими уважаемыми международными организациями. Следовательно, не может быть и речи о нарушении Украиной санкций ООН, введенных против Ливии 2011 года", - говорится в сообщении компании.

Распространение такой информации «Укрспецэкспорт» считает шагом, направленным на ослабление позиций Украины как одного из ведущих мировых экспортеров вооружений и продукции специального назначения.