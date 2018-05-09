Неделя в цифрах

2 дня в западных, части центральных и северных областях Украины, не переставая выпадали осадки в виде сильного снега, а местами и дождя, превысившие месячную норму и усугубляемые сильным ветром и морозом. По данным Укргидрометеоцентра это первый такой случай в марте за последние 100 лет.

2 раза воспользовался президент Виктор Янукович вертолетной площадкой в Каневе, которая обошлась в 90 миллионов государственных денег.

3 гола забила Украина в матче с Польшей в пятницу в рамках отбора на ЧМ по футболу-2014. Таким образом, одержав победу, сборная с пятью очками вышла на третье место в турнирной таблице после Черногории и Англии.

4-ое место заняла Украина как экспортер оружия по результатам прошлого года. Объемы поставок вооружения Украины в прошлом году составили 1,334 миллиарда долларов.

6% составил спад промпроизводства в феврале 2013 года к февралю 2012 года, а по итогам января-февраля 2013 года (против аналогичного периода 2012 года) – 4,8%.

10 пленарных заседаний провел парламент седьмого созыва за 100 дней работы. 10 дней депутаты провели, блокируя трибуну, еще 19 потратили на работу в комитетах, еще 8 дней на работу в округах. Остальные 53 дня парламентарии отдыхали.

30% составило снижение смертности от туберкулеза в Украине за последние три года. Сегодня оно составляет 60,5 человек на сто тысяч населения вместо 100 на сто тысяч в 2005 году.

50 мм осадков выпало в Киеве 22 марта при месячной норме 47 мм, что составляет полтора метра снежного покрова.

60% составило увеличение количества протестов в Украине за 2012 год по сравнению с 2011 годом (3636 протестных акции). Самым активным по их количеству городом стал Киев, а месяцами - июль и октябрь. При этом в феврале уже текущего года было зафиксировано вдвое больше протестов (305), чем в феврале 2012 и 2011 годов (156 і 163 соответственно).

128 законопроектов зарегистрировали за время работы нового парламента три самых активных депутата - Арсений Яценюк (48 законопроектов), Сергей Мищенко (42) и Татьяна Слюз (38).

293 народные депутата Украины из 365 проголосовали в первом чтении за закон, предусматривающий проведение выборов мэра столицы 2 июня 2013 года.

615 населенных пунктов в Украине полностью или частично остались без света из-за снегопадов и метели в Полтавской, Сумской, Черкасской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Херсонской, Винницкой, Черниговской области и АР Крым.

12 807 человек и 3 579 единиц техники привлекли столичные власти для ликвидации последствий сильного снегопада за прошедшие сутки.

70 000 детей в Украине не обеспечены местами в детских садах, поскольку с 90-х годов сеть дошкольных учреждений в Украине сократилась почти на 40%.

40 000 000 тонн снега выпало в столице Украины за сутки с 22 по 23 марта, образовав полутораметровый слой.

45 539 121украинцев осталось по состоянию на 1 февраля 2013 года. Только с начала года население страны уменьшилось на 19,4 тысяч человек. При этом количество городских жителей теперь составляет 31млн 373 тыс 427 человек, а сельских – 14 млн 165 тыс 694 человек.

5 145 000 000 грн требует Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в судебном порядке от компании «Укртрансгаз», являющейся оператором отечественной газотранспортной системы. Соответствующий иск подан в Хозяйственный суд Киева, рассмотрение дела назначено на 8 апреля 2013 года.

22 000 000 000 долларов (около 180 000 000 000 грн) составил товарооборот Украины со 192 странами мира за январь-февраль 2013 года. Активнее всего Украина торговала со странами СНГ (импорта - 4,4 млрд долларов, экспорта – 3,3 млрд долларов) и государствами Европейского союза (импорт - 3,6 млрд долларов, экспорта - 3 млрд долларов).