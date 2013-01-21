В США подросток расстрелял родителей, малолетних брата и двух сестер

Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в сельской местности недалеко от города Альбукерке.

По словам лейтенанта полиции Сида Ковингтона, мальчик, который проходит по делу под псевдонимом Неемия Грего , убил своего 51-летнего отца Грега , 40-летнюю мать Сару, 9-летнего брата Софонию и сестер Иаиль и Анджелину, пяти и двух лет соответственно.

Подростку, настоящее имя которого не сообщается, так как обнародование имен несовершеннолетних подозреваемых по закону США запрещено, предъявлены обвинения в двух убийствах, а также в трех случаях жестокого обращения с детьми, в результате которого они погибли.

По данным Ассошиэйтед Пресс, убитый глава семейства Грег Грего был хорошо известен местным жителям, так как он на протяжении многих лет служил духовным наставником сотрудников местной службы пожарной безопасности, а также капелланом в местной тюрьме.

Это не первый за последние несколько месяцев случай стрельбы в США. Большой общественный резонанс вызвала трагедия, которая произошла в декабре прошлого года в штате Коннектикут, когда 20-летний Адам Ланза застрелил в школе 20 детей и шестерых взрослых. После этой трагедии в стране развернулась дискуссия о необходимости ужесточения правил продажи оружия.

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Завтра комиссия под руководством вице-президента США Джозефа Байдена представит президенту Бараку Обаме перечень возможных мер по ужесточению контроля за обращением огнестрельного оружия.