Один из «днепропетровских террористов» просит доставить его в Печерский суд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске заявил адвокат Д.Ревы Виталий Погосян.

В ответ на уточняющий вопрос корреспондента УНИАН о перспективах этой просьбы, адвокат ответил: «По закону есть два варианта - или подсудимого доставляют в Печерский суд 5 декабря, или проводят конференц-связь».

По словам адвоката, его подзащитному Д.Реве через администрацию СИЗО была передана повестка на заседание Печерского суда 5 декабря.

Как сообщалось, 5 декабря Печерский районный суд Киева продолжит рассмотрение жалобы защиты одного из обвиняемых в организации взрывов в Днепропетровске Д.Ревы в адрес Генеральной прокуратуры в бездеятельности в процессе расследования этого дела.

Первое заседание суда по этому делу должно было состояться 22 ноября. Однако только в тот день Генпрокуратура передала в суд необходимые материалы, поэтому суд перенес рассмотрение дела на 5 декабря.

Ранее защита Д.Ревы попросила Печерский суд Киева обязать ГПУ принять решение по заявлению о совершении преступления, поданному им, которое касается фальсификации доказательств против обвиняемого.

Справка УНИАН. 27 апреля в центре Днепропетровска прозвучали четыре взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, среди них 10 детей. По информации правоохранительных органов, все взрывные устройства были самодельными, они были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголвоного кодекса Украины (теракт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).