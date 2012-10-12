За уничтожение усадьбы Мурашко возбуждено уголовное дело

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, дело возбуждено по ч. 2 ст. 298 Уголовного кодекса Украины (уничтожение, разрушение или повреждение памятников – объектов культурного наследия истории).

Речь идет о четырех жилых домах усадьбы Мурашко по ул. Малой Житомирской, 12-А, 12-Б, 14-А, 14-Б, которые в 2008 году были незаконно переданы в частную собственность ООО «Пантеон-Инвест» и ООО «Вестига».

По заключению комиссии Главного управления охраны культурного наследия КГГА от 4 октября, дома усадьбы Мурашко находятся в аварийном эксплуатационном состоянии. Возможно внезапное разрушение отдельных конструкций.

Кроме того, в заключениях специалистов КГГА указано, что «здания имеют прогрессирующие сквозные трещины в несущих внешних и внутренних стенах, перекосы дверных и оконных проемов, обвалы перекрытий. По информации очевидцев, неизвестные лица способствуют разрушению и ухудшению состояния памятника, срывают металлические трубы, радиаторы, выбивают оконные стекла, нарушают перекрытия».

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По искам прокуратуры Киева исторический памятник был возвращен столичной общине в мае 2012 года. Техническое состояние зданий значительно ухудшилось за время пребывания объекта в частной собственности. Должностные лица обществ «Пантеон-Инвест» и «Вестига» не принимали никаких мер для сохранения памятников истории и фактически довели последние до уничтожения.

*** Дома конца ХІХ в., в которых жил и работал известный художник А.Мурашко, внесены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и значатся как памятники истории, архитектуры и градостроения местного значения. Они включены в энциклопедическое издание «Свод памятников истории и культуры Украины».