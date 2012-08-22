Эксперты: Старинные дома разрушаются, чтобы освободить место под застройку

Как передает корреспондент УНИАН, на этом во время пресс-конференции в Киеве отметили общественный инспектор Главного управления КГГА по охране культурного наследия Александр Глухов, киевовед Михаил Дехтярев и адвокат Марина Соловьёва.

По словам А.Глухова, общество оказалось в ситуации, когда государство нищее, поэтому власть должна искать инвесторов, которые будут вкладывать средства в реконструкцию памятников архитектуры.

В то же время местная власть, как правило, передает старинные дома в частную собственность, по официальной версии для реставрации, вместо этого новые хозяева не восстанавливают их, а ждут окончательного разрушения, заметил А.Глухов.

Он привел пример, когда приватизированные старинные дома в центральной части Киева продолжают находиться в полуразрушенном состоянии, поскольку владельцы надеются, что дома сами разрушатся, чтобы возвести на их месте новые здания.

Эксперты отметили, что такая ситуация сложилась вокруг объекта культурного наследия ХІХ века – усадьбы художника Александра Мурашко по адресу Малая Житомирская, 14, которая в течение нескольких лет неоднократно меняла владельцев и возвращалась в коммунальную собственность.

«Сейчас дом Мурашко не ремонтируют, даже, несмотря на то, что особняк имеет статус памятника местного значения, а его повреждение приведет к уголовной ответственности», - отметила М.Соловьёва.

В свою очередь, М.Дехтярёв отметил, что необходимо разработать проект полной реконструкции усадьбы А.Мурашко, но в первую очередь уже сегодня нужно начать ремонтные работы по сохранению здания, пока оно полностью не разрушилось.

Специалисты отметили необходимость постоянного диалога власти, инвесторов и экспертов по поводу сохранения памятников архитектуры.

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Как сообщал УНИАН, в мае этого года прокуратура Киева вернула в муниципальную собственность дома комплекса жилищной усадьбы семьи художников Мурашко.

Как отмечается в сообщении, в частности, возвращены четыре жилых дома в центре столицы на улице Малая Житомирская, которые являются объектами культурного наследия и находятся на государственном учете как памятники местного значения, в частности, мастерская и флигель художника А.Мурашко. Общая площадь отмеченных домов составляет свыше 4,5 тыс. кв. м, а балансовая стоимость – почти 3,5 млн. грн.

Хозяйственный суд Киева 19 октября 2011 года удовлетворил иск прокуратуры столицы и признал недействительными заключенные между двумя ООО договора купли-продажи отмеченных домов и постановил вытребовать эти памятники в коммунальную собственность территориальной общины.