"Беркут" обеспечил празднование освобождения Львова от фашистов

Как передает корреспондент УНИАН, утром представители КПУ и ветеранских организаций возложили венок и цветы к могиле Героя Советского Союза Николая Кузнецова, похороненного на Холме Славы во Львове.

Возле Монумента славы воинам-освободителям на улице Стрыйской во Львове представители КПУ провели торжественный митинг, на котором присутствовали около 50 человек, которые держали два красных флага с партийной символикой, а также транспарант с надписью: „Воинам-освободителям Львова слава!”. Среди присутствующих были ветераны с боевыми наградами на груди.

Во время выступлений ораторов к присутствующим на площади возле Монумента славы подошло несколько представителей львовской ячейки ВО „Свобода”, которые скандированием „Ганьба!” и „Комуняку на гіляку!” пытались заглушить выступления коммунистов.

Присутствующие на площади правоохранители окружили по периметру представителей Компартии, и не допустили столкновений между коммунистами и „свободовцами”.

Акция, которая длилась около часа, завершилась мирно.

Порядок во время акции обеспечивали около 100 милиционеров, неподалеку от Монумента славы стояли три автобуса с бойцами спецподразделения „Беркут”.