После трагического инцидента в Луцке обещают обследовать все дома

В Луцке жителей третьего и четвертого подъездов полуразрушенного дома на улице Ривненской, 109, временно переселят в общежитие.

Об этом сообщил городской председатель Луцка Николай Романюк после сегодняшней встречи с жителями дома, сообщили УНИАН в отделе информационной работы городского совета.

«По просьбе жителей третьего и четвертого подъездов я принял решение об их временном поселении в общежитие Луцкого педагогического колледжа. Все желающие уже сегодня смогут переехать туда», - сказал Н.Романюк.

Также, по его словам, выводов экспертизы по первому и второму подъездах еще нет, но уже завтра начнется экспертиза квартир третьего и четвертого подъездов.

Он напомнил, что в Луцке будут обследовать все дома. Работы начнутся уже на этой неделе и продлятся до конца сентября, поскольку в городе более 1 тыс. 750 домов. В первую очередь будут обследовать те здания, откуда поступали жалобы жителей, сказал мэр.

Как сообщал УНИАН, 10 июня в Луцке в 04.25 между первым и вторым подъездами дома на улице Ривненской, 109, произошло внезапное разрушение несущих конструкций с первого по пятый этажи.

Разрушены 8 квартир. В доме всего 6 подъездов.

Погибли двое пенсионеров.

77 жильцов разрушенного дома размещены в гостинице «Свитязь».