В день матча Украина-Франция ожидается дождь и гроза

Футбольный матч в Киеве 15 июня между сборными Швеции и Англии состоится при благоприятных погодных условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида.

По его словам, 15 июня в Киеве будет практически без осадков, хотя есть вероятность слабого дождя.

«Вероятность чрезвычайно незначительна и матч должен состояться при благоприятных условиях с температурным режимом 15-18 градусов», - сказал Н.Кульбида.

В то же время он сообщил, что 13 июня во Львове состоится кратковременный грозовой дождь. Температура к вечеру ожидается 19-21 градус.

В Харькове будет без осадков. Температура 25-27 градусов.

15 июня в Донецке по окончании матча ожидается дождь и гроза. Температура - 20-22 градуса.

Также в день проведения футбольного матча во Львове 17 июня будет без осадков. Температура 17-19 градусов.

В Харькове будет кратковременный дождь и гроза. Температура 19-21 градус.