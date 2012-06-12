Нацбанк требует собрать экспертов по риску в особые подразделения

Об этом говорится в проекте постановления Нацбанка, текстом которого располагает УНИАН. Документом вносятся изменения в Методические рекомендации по организации и функционированию систем риск-менеджмента в банках Украины.

«Банковская группа должна иметь подразделение по риск-менеджменту банковской группы, которое создается ответственным лицом банковской группы», - говорится в проекте постановления.

Указанное подразделение должно быть независимым от бизнес-направлений банковской группы. На него возлагаются такие задачи, как выявление, мониторинг и контроль за уровнем существующих рисков, совершенствование системы управления рисками, предоставление рекомендаций по соблюдению определенного уровня риска.

Подразделение по риск-менеджменту банковской группы должно быть адекватно обеспечено персоналом соответствующей квалификации, учитывая основные типы рисков и виды деятельности банковской группы.

Проектом предусматривается, что ответственное лицо банковской группы должно обеспечить диверсификацию источников привлечения средств, а также не допускать концентрации источников привлечения средств от ограниченного количества контрагентов.

Концентрацию финансирования по одному контрагенту более 1% от общей суммы обязательств банковской группы предлагается считать существенной.

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Как сообщал УНИАН, в мае 2011 года был принят Закон Украины N 3394-VI "О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно надзора на консолидированной основе".

Нацбанк, своим постановлением №134 от 9 апреля 2012 года, наделил себя полномочиями идентифицировать и определять банковскую группу.

Кроме того, Нацбанк разработал проект Положения о порядке регулирования деятельности банковских групп.

Проектом НБУ предлагает установить порядок расчета консолидированного регулятивного капитала банковской группы, а также требования относительно достаточности регулятивного капитала банковской группы и ее подгрупп.

Регулятор также предлагает установить обязательные экономические нормативы для банковских групп, в большей мере аналогичные тем, которые должны выполнять украинские банки. Среди них: норматив адекватности капитала банковской группы, соотношение регулятивного капитала к совокупным активам и обязательствам, нормативы ликвидности, кредитного риска и т. д.