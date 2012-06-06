Нацбанк сообщил, на что потратит валютные резервы

Эта сумма нужна для обеспечения выплат в иностранной валюте (на конец марта этот показатель составлял 8,473 млрд долл.), говорится в информации Нацбанка, которой располагает УНИАН.

Согласно предоставленной информации, расходование резервов будет осуществляться с целью обеспечения выплат (основная сумма и проценты) сроком: до месяца - в размере 291,03 млн долл.; от 1 до 3 месяцев - 3,13 млрд долл.; от 3 до 12 месяцев - 4,891 млрд долл.

При этом предусмотренные поступления в международные резервы должны составить 8,44 млн долл.

Таким образом, сальдо чистых расходов международных резервов на протяжении последующих 12 месяцев может составить 8,304 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, объем международных резервов в апреле т.г. увеличился на 1,7%, или на 532,34 млн долл. - до 31,660 млрд долл. За январь-апрель резервы сократились на 0,4%, или на 134,3 млн долл.

Валовой внешний долг Украины на 1 января 2012 года составил 126,236 млрд долл., при этом краткосрочный внешний долг страны по остаточному сроку погашения составлял 56,799 млрд долл.