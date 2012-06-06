Нацбанк сообщил, на что потратит валютные резервы
Национальный банк Украины может расходовать 8,312 млрд долл. международных валютных резервов на протяжении последующих 12 месяцев (по состоянию на конец апреля 2012 г.).
Эта сумма нужна для обеспечения выплат в иностранной валюте (на конец марта этот показатель составлял 8,473 млрд долл.), говорится в информации Нацбанка, которой располагает УНИАН.
Согласно предоставленной информации, расходование резервов будет осуществляться с целью обеспечения выплат (основная сумма и проценты) сроком: до месяца - в размере 291,03 млн долл.; от 1 до 3 месяцев - 3,13 млрд долл.; от 3 до 12 месяцев - 4,891 млрд долл.
При этом предусмотренные поступления в международные резервы должны составить 8,44 млн долл.
Таким образом, сальдо чистых расходов международных резервов на протяжении последующих 12 месяцев может составить 8,304 млрд долл.
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Как сообщал УНИАН, объем международных резервов в апреле т.г. увеличился на 1,7%, или на 532,34 млн долл. - до 31,660 млрд долл. За январь-апрель резервы сократились на 0,4%, или на 134,3 млн долл.
Валовой внешний долг Украины на 1 января 2012 года составил 126,236 млрд долл., при этом краткосрочный внешний долг страны по остаточному сроку погашения составлял 56,799 млрд долл.