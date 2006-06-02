Ющенко назначил Веру Нанивскую президентом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “О некоторых вопросах Национальной академии государственного управления при Президенте Украины”, цель которого - усовершенствование управления Национальной академией, обеспечение ее ведущей роли в модернизации общенациональной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, В.ЮЩЕНКО установил, что Национальную академию возглавляет не ректор, а президент, имеющий четырех заместителей – вице-президентов, один из которых является первым вице-президентом. Должности ректора, первого проректора и проректора Национальной академии ликвидируются. Президент Национальной академии и его заместители не являются государственными служащими.

Этим же указом В.ЮЩЕНКО назначил президентом Национальной академии государственного управления при Президенте Украины Веру НАНИВСКУЮ, которой поручил в трехмесячный срок внести изменения в штатное расписание Национальной академии и внести предложения по реформированию Национальной академии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июня, В.ЮЩЕНКО подписал указ об освобождении Владимира ЛУГОВОГО от должности ректора Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.