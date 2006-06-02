Фонд Кучмы присоединился к благотворительной акции

Президентский фонд Леонида КУЧМЫ «Украина» присоединился к благотворительной акции сбора книг для детских домов и сельских библиотек, которая проводится в рамках «Первой киевской детской ярмарки».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, его благотворительный взнос – 384 книги (решебники по математике, и словари «Информатика и вычислительная техника»), а также 30 компакт-дисков «Колядки и щедривки» детского фольклорного ансамбля «Цвитень» при Национальном народном хоре имени Г. Веревки (сборник песен издан благодаря финансовой поддержке Фонда «Украина» в рамках проекта «Одаренные дети»).

Как сообщал УНИАН, акция проходит в рамках проведения «Первой киевской детской ярмарки» - 31 мая - 3 июня в помещении Украинского Дома в Киеве.

3 июня в 14:00 состоится подведение итогов благотворительной акции сбора книг для детских домов и сельских библиотек. Во время проведения акции речь шла о возможности установить новый рекорд благотворительности.