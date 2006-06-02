Строительство метро в Киеве остановлено из-за отсутствия финансирования

Запланированное в Киеве строительство метро приостановлено из-за отсутствия финансирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании расширенной коллегии Киевской городской государственной администрации сообщил руководитель «Киевметростроя» Владимир ПЕТРЕНКО.

«Впервые за последние годы четырехтысячный коллектив Метростроя отправляется в вынужденные отпуска за свой счет», - заявил В.ПЕТРЕНКО.

Основной причиной он назвал отсутствие финансирования. По информации В.ПЕТРЕНКО, строительство линии метро от Демеевской до Теремков не финансируется два месяца. На сегодняшний день задолженность составляет 50 млн. грн.

Он напомнил, что три станции на Куреневско-Красноармейской линии планировалось ввести в эксплуатацию в 2008 году.

Как выход из критической ситуации, В.ПЕТРЕНКО предложил городским властям взять кредит 100 млн. грн., а кроме этого, решить вопрос государственного финансирования строительства метрополитена в столице, что предполагает еще 150 млн. грн.