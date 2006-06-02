В четвертом блоке Ривненской АЭС обнаружен дефект

Сегодня в 0.18 был остановлен четвертый блок Ривненской АЭС, сообщили УНИАН в Госатомрегулирования Украины.

Блок остановлен по предварительному согласованию с диспетчерскими службами энергосистемы страны для устранения течи водорода из системы охлаждения электрогенератора. Возобновить работу блока планируется до конца суток 4 июня.

Сегодня на украинских АЭС работают 10 из 15 энергоблоков. Кроме четвертого блока Ривненской АЭС, ремонты проводятся на первом блоке Запорожской АЭС, первом блоке Хмельницкой, втором и третьем блоках Южно-Украинской АЭС.

На первом блоке РАЭС проводится загрузка отработанного ядерного топлива в контейнеры для отправки на хранение в хранилище сухого типа на площадке станции. На первом блоке ХАЭС продолжается перегрузка ядерного топлива в реакторы. На третьем блоке Южно-Украинской АЭС проводится подготовка к открытию крышки ректора перед перегрузкой в нем топлива.

Сегодня ночью планируется остановить для длительного планового ремонта и загрузки в реактор свежего топлива первый блок Ривненской АЭС. Ремонт блока продлится до середины сентября.