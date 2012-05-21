У Киевстара два часа были проблемы со связью
14:48, 21 мая 2012Общество
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Сеть одного из крупнейших мобильных операторов "Киевстар" в понедельник работала с перебоями, однако проблема уже устранена.
|"Киевстар" приносит извинения абонентам
"Вследствие внештатной ситуации, которая возникла 21 мая 2012 года в 11:45, произошло повреждение фрагмента сети "Киевстар" - сбой в работе программного обеспечения - что привело к осложнениям с получением услуг голосовой телефонии для части препейд-абонентов", - сказано в сообщении.
"Проблема полностью устранена по состоянию на 13:42", - подчеркнули в пресс-службе.
В компании также отметили, что абонентская плата на период возникновения осложнений начислена не будет.
"Киевстар" приносит искренние извинения за временные неудобства тем абонентам, которые это ощутили", - добавили в компании.
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