У Киевстара два часа были проблемы со связью

Об этом " Украинской правде " сообщили в пресс-службе оператора.

"Вследствие внештатной ситуации, которая возникла 21 мая 2012 года в 11:45, произошло повреждение фрагмента сети "Киевстар" - сбой в работе программного обеспечения - что привело к осложнениям с получением услуг голосовой телефонии для части препейд-абонентов", - сказано в сообщении.

"Проблема полностью устранена по состоянию на 13:42", - подчеркнули в пресс-службе.

В компании также отметили, что абонентская плата на период возникновения осложнений начислена не будет.

"Киевстар" приносит искренние извинения за временные неудобства тем абонентам, которые это ощутили", - добавили в компании.