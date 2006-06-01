Прокурор Ровенской области обнаружил “бомбу замедленного действия”

Более 90 тонн ядохимикатов, которые хранятся на территории сельских населенных пунктов Ровенской области, серьезно угрожают окружающей среде.

Как передает корреспондент УНИАН, на эту проблему обратил внимание прокурор области Леонид ОРЕХОВСКИЙ, который вместе с представителями контролирующих органов области побывал в Дубенском районе, где ознакомился с условиями хранения этих ядовитых веществ.

В беседе с журналистами он сообщил, что выявленные ядохимикаты, которые хранятся в ненадлежащих условиях, не стоят на балансе ни в одном из сельских хозяйств. “Склады пестицидов и других ядохимикатов здесь не имеют владельцев”, - сказал прокурор. Эти склады расположены вблизи жилых и производственных сооружений, не охраняются, не имеют опознавательных знаков и доступны для посторонних лиц.

По мнению прокурора, это бомба замедленного действия, поэтому против бывших владельцев этих ядохимикатов будут возбуждены уголовные дела.

В то же время, как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела Управления экологии и природных ресурсов в Ровенской области Анатолий ЛЕБЕДЮК, в области есть примеры умелого подхода к хранению таких веществ. В частности, 70 тонн ядохимикатов с истекшим сроком действия уже законсервированы в бетонно-полимерных контейнерах. Экологи заверяют в их безопасности на протяжении 200 лет, и прорабатывают другие варианты захоронения ядохимикатов.