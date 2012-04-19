100-летие скаутского движения отметят по всей Украине

К 100-летию организации украинских скаутов «Пласт» по всей стране уже в ближайшее время состоится ряд праздничных мероприятий.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил исполнительный директор «Пласта» Дмитрий Колесник.

Он напомнил, что 12 апреля в Ивано-Франковске был открыт первый в мире памятник «Пластунам, що не зламали своїх присяг». При этом Д.Колесник отметил, что деньги на установление этого памятника были собраны самими пластунами.

21 апреля, сообщил он, празднование дня первой пластовой скаутской присяги состоится в центре Киева. В частности, пройдет исторический квест «100 лет скаутингу в Киеве». Ожидается, что в торжествах в столице участие примут пластуны из всей Украины.

28-29 апреля празднования состоятся во Львове. Туда планируют приехать более 1000 пластунов из всей Украины, а некоторые из них именно в этот день принесут свою первую пластовую присягу.

Как отметил Д.Колесник, основной этап празднования состоится с 9 по 25 августа. Сначала пластуны проведут 10-дневные лагеря в разных регионах Украины. А уже с 19 августа состоится Юбилейная международная пластовая встреча (ЮМПВ). В рамках этого мероприятия дети смогут попробовать себя в историческом, туристическом, интеллектуальном и художественном направлениях, выполняя общественно полезные дела.

На ЮМПВ ожидается 2,5 тыс. участников. «На сегодняшний день мы уже имеем зарегистрированных 1700», - сказал Д.Колесник. Организаторы ожидают молодежь из США, Канады, Германии, Эстонии, Австралии, Польши, России, Молдовы и других стран.

«Хочется похвастаться тем, что украинский скаутинг и «Пласт» представлены в международных структурах на достаточно высоком уровне», - сказал член Краевого Пластового совета Ярослав Юрчишин, отметив, что, в частности, они представлены во Всемирном скаутском движении.

Я.Юрчишин сказал, что главная задача любого пластуна, которых в Украине сейчас более 6 тысяч, – ежедневно делать добрые дела. Поэтому к юбилею также был организован проект «100 добрых дел к 100-летию «Пласта».

«Пластуны в Донецке, Краматорске, Киеве, Львове, Ивано-Франковске – по всей Украине – совершают небольшие дела, которые делают эту жизнь легче», - сказал Я.Юрчишин и объяснил, что, в частности, это общение с детьми в детских домах и уборка запущенных кладбищ.

В свою очередь координатор Опекунского совета Пласта, народный депутат Украины Леся Оробец отметила, что «Пласт» на три четверти состоит из несовершеннолетних детей и на четверть – из волонтеров.

При этом она отметила, что «Пласт» помогает развивать в себе организационные способности и коммуникационные навыки, способность объединять и вдохновлять людей, действовать самостоятельно и в команде, ставить перед собой цели и достигать их.

Л.Оробец выразила убеждение, что такой долгое время существование организации свидетельствует о правильных принципах, организационных навыках и способности к отбору лучших кадров.

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С 21 апреля по 30 сентября 2012 года в столице будут происходить общегородские мероприятия по случаю 100-летия украинского скаутского движения.

Как информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр Попов.

Согласно утвержденному плану мероприятий, 21 апреля в 10.00, на площадке перед КГГА состоится торжественное собрание скаутских организаций для провозглашения первой украинской скаутской присяги. 28 апреля с Софийской площади будет стартовать Всеукраинский форум скаутских организаций по случаю 100-летия украинского скаутского движения.

Ко дню Независимости Украины в Киевском городском Доме учителя состоится фотовыставка «Скаути столицы: история и современность». Также состоится общегородская акция «Молодежь Киева приглашает».

Завершит цикл тематических мероприятий, научно-практическая конференция «100 лет украинского скаутинга: история и перспективы развития».

Для проведения мероприятий на должном уровни городская власть будет обеспечивать охрану общественного порядка и медицинское сопровождение. Организационную и методическую поддержку организаторам будут предоставлять специалисты Главного управления по делам семьи, молодежи и спорта.

«В первую очередь, городская власть поддерживает и способствует развитию скаутского движения столицы потому, что это одна из лучших форм самоуправления молодежи и пример позитивной субкультуры, которая действует на благо свое общества. Ведь известно, что скаутинг – это международное неполитическое молодежное движение, ставящее своей целью поддержку молодежи в ее физическом, умственном и духовном развитии», – отметил начальник ГУ семьи, молодежи и спорта КГГА Владимир Вовк.

Сейчас в столице активно действуют 25 скаутских организаций, членами которых является около 2-х тысяч юношей и девушек.

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Пласт – Национальная скаутская организация Украины, основанная в 1911 году. Официальной датой основания пластуны считают день принесения присяги на верность Богу и Украине, которая состоялась в апреле 1912 года в помещении Львовской академической гимназии. Присяга была принесена под руководством одного из основателей Пласта – Александра Тисовского.