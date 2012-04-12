Лузеры-воры продешевили на картине Сезанна почти на 90 млн. евро

Как сообщает РИА «Новости», по словам сербского прокурора по борьбе с организованной преступностью Милько Радисавлевича, работа Сезанна, считающаяся национальным достоянием Швейцарии, была украдена в 2008 году из музея Бюрля в швейцарском Цюрихе вместе с произведениями Эдгара Дега, Винсента ван Гога и Клода Моне. Кража произведений искусства, оцененных в 112 миллионов евро, была названа одной из крупнейших в Европе.

"В ходе расследования, длившегося около двух лет, полиция получила информацию, что картина находится в Белграде и что подозреваемые пытаются ее продать. За нее уже были переданы 1,4 миллиона евро, а после этого еще 400 тысяч евро", - сказал прокурор.

По его словам, злоумышленники были задержаны во время передачи оставшейся суммы денег. Картина была спрятана в автомобиле продавца и предназначалась для покупателя из Белграда. Всего по подозрению в причастности к преступлению в Белграде и Чачаке были задержаны четыре человека.

Всех задержанных правоохранительные органы Сербии подозревают в совершении еще нескольких десятков преступлений.

Полицейская операция была проведена в сотрудничестве со швейцарской полицией. Подлинность картины уже подтверждена швейцарским экспертом.