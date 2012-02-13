Луганская милиция ищет лже-прокурора

Милиция Луганской области разыскивает лже-прокурора, мужчину около 40 лет, который выманил у подсудимого 3,3 тыс. долларов США.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД в Луганской области, мужчина, представившийся сотрудником прокуратуры, пообещал закрыть уголовное дело против 27-летнего обвиняемого в сутенерстве.

Как выяснилось, лже-прокурора обвиняемому представил его знакомый. Молодой человек заплатил 3,3 тыс. долларов, однако обвинение с него снято не было.

Против лже-прокурора и его знакомого возбуждено уголовное дело по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), а 27-летнему сутенеру суд вынес обвинительный приговор.