В УНИАН покажут «Черного лебедя» Даррена Аронофски

В киноклубе “Лаборатории “Сделай себя сам” состоится очередная демонстрация фильма и тренинг с языковым экспертом.

4 февраля будет демонстрироваться психологический триллер Даррена Аронофски "Черный лебедь" (Black Swan). Мировая премьера фильма состоялась на открытии 67-го Венецианского международного кинофестиваля.

После просмотра ленты действует разговорный клуб вместе с языковым экспертом Международного центра образования и туризма «Мир без границ».

Подробнее о событии можно прочитать тут. Напоминаем, что, начиная с 24 декабря, в киноклубе "Лаборатории “Сделай себя сам” можно посмотреть кинофильмы на языках оригинала и усовершенствовать свои знания в общении с языковыми экспертами.

В социальных сетях проект можно найти на странице Facebook - Лаборатория “Сделай себя сам”.

Семинары проходят в агентстве УНИАН по адресу: Киев, Крещатик, 4.

Запись на семинары проводится по телефону: (067) 133-20-00 или по электронной почте: sam@unian.net.

Для получения информации о тренингах и других мероприятиях в рамках работы лаборатории, сообщите об этом по адресу: sam@unian.net для подключения на рассылку.