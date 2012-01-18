В Украине увеличилась денежная масса

В Украине денежная масса в 2011 году увеличилась на 14,2% (в т.ч. в декабре — на 4,5%) - до 682,7 млрд. грн., монетарная база - на 6,3% (в т.ч. в декабре — на 3,8%) - до 239,9 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Общий объем депозитов в 2011 году увеличился на 17,6% (в т.ч. в декабре — на 4,4%) - до 486,8 млрд. грн. В частности, депозиты юридических лиц увеличились на 26,3% - до 179,4 млрд. грн., депозиты физических лиц - на 13,1% - до 307,4 млрд. грн.

Общий объем кредитных вложений в 2011 году вырос на 9,6% - до 793,2 млрд. грн. В т.ч. остатки по кредитам, предоставленным юридическим лицам, увеличились на 14,9% - до 597 млрд. грн., физическим лицам - сократились на 4% - до 196,2 млрд. грн.

Объем наличности вне банков увеличился на 5,3% – до 192,6 млрд. грн.

Объем корсчетов банков на конец 2011 года составил 22 млрд. грн. Норматив обязательных резервов в декабре прошлого года составлял 14,95 млрд. грн., из которых на отдельный счет в Национальном банке Украины было перечислено 7,7 млрд. грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Нацбанке на конец 2011 года составил 2,1 млрд. грн.

В декабре объем мобилизационных операций Нацбанка составил 5,5 млрд. грн., с начала года – 166,8 млрд. грн.

Объем операций НБУ по рефинансированию банков в декабре составил 11 млрд. грн. (с начала года – 28,8 млрд. грн.).

Справка УНИАН. Денежная масса в Украине в 2010 году увеличилась на 22,8% – до 598,4 млрд. грн., монетарная база – на 15,8%, до 225,7 млрд. грн.