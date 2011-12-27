Встреча Нового года на Майдане пройдет в стилистике Евро-2012

Встреча Нового года на Майдане Незалежности в Киеве пройдет в стилистике Чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, «именно этой теме будет соответствовать как программа праздника, так и внешнее оформление Майдана. Евро-2012 – безусловно, примечательное событие для Украины, и организаторы мероприятия стремятся создать дух футбольного праздника с первых минут Нового года».

По словам председателя КГГА Александра ПОПОВА, благодаря Евро-2012 Киев получит еще одни «золотые ворота» – футбольные. Ведь именно на НСК «Олимпийский» определится новый чемпион Европы по футболу, и для одной из команд ворота киевского стадиона станут действительно «золотыми».

«Евро-2012 – это не только большое футбольное событие, это национальный праздник для Украины. Киев с помощью многочисленных и разнообразных мероприятий будет создавать и будет поддерживать атмосферу грандиозного европейского праздника, будет воспитывать у граждан дух гордости за свой город, за свою страну и будет вовлекать в этот процесс как можно больше людей. А начнем мы сразу в Новогоднюю ночь!», – отметил председатель КГГА.

Сценический комплекс на Майдане Незалежности в новогоднюю ночь будет напоминать футбольное поле с «золотыми воротами». Такая концепция будет реализована благодаря нестандартным конструкциям и специальным экранам. Импровизированные футбольные ворота будут построены из 40-метровых светодиодов. Вся потребляемая мощность сценического комплекса и телевизионной техники будет обеспечиваться исключительно генераторами и не повлияет на энергообеспечение города.

Также во время шоу-программы планируется использовать несколько новых для Украины спецэффектов и презентовать лучшее в стране огненное шоу, учитывая, что 2012 – год Дракона.

В концертной программе примут участие: группы «ВВ», «ТНМК», «Скрябин», «Мед Хедз», «Час и Скло», а также Руслана, Эрика, Коля Серьга и другие. Артисты обещают зрителям новые песни, новогодние хиты и песни, посвящены Евро-2012, Украине, национальной сборной по футболу.

Новогодняя шоу-программа на Майдане Незалежности начнется 31 декабря в 21.00 и продлится до 2.00 1 января. В прямом эфире новогоднее шоу можно будет увидеть на телеканалах «М1» и ТРК «Киев». Повтор в записи – на Первом Национальном.

Организатор мероприятия – КГГА. Соорганизатор – «Таврийские Игры».