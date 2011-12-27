Неизвестный разбирает рельсы на детской железной дороге

В Запорожье задержан мужчина, который разбирал на металлолом детскую железную дорогу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента Государственной службы охраны, в 13.00 наряд Октябрьского отдела Государственной службы охраны получили сообщение, что неизвестный разбирает железнодорожные пути городской детской железной дороги. Прибыв на место происшествия, правоохранители сразу заметили злоумышленника, который уже успел демонтировать девять элементов и металлическую подкладку железнодорожного пути. Сотрудники ГСО задержали и доставили мужчину в Коммунарский райотдел милиции. В отношении 33-летнего жителя города возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Материальные убытки устанавливаются.

В пресс-службе ДГСО напомнили, что Запорожская детская железная дорога – одна из самых больших детских железных дорог Европы. Она построена еще в 1976 году с целью ознакомления детей с особенностями профессии железнодорожника.