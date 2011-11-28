1 декабря в Украине начинается операция «Новогодняя елка»

В Украине 1 декабря начинается операция «Новогодняя елка».

Об этом УНИАН сообщили в пресс службе Министерства экологии и природных ресурсов.

В сообщении отмечается, что распоряжением главного государственного инспектора Украины по охране окружающей природной среды Павла ЖИЛЫ инспекциям поручено разработать и направить на утверждение в областные госадминистрации комплексные планы оперативных рейдовых мероприятий, в частности создания рейдовых групп из государственных инспекторов охраны окружающей природной среды, представителей органов внутренних дел, общественных организаций и СМИ.

В соответствии с распоряжением, будет усилен контроль над осуществлением лесной охраной мероприятий по сохранению хвойных насаждений от самовольных рубок, особенно селекционных плантаций и участков с ценными и интродуктивными хвойными породами, а также лесных массивов, которые примыкают к населенным пунктам, автодорогам, железным дорогам и на территориях природно-заповедного фонда.