На звезде вечного огня неизвестные нацарапали любовные признания

В поселке Катеринополь Черкасской области неизвестные повредили монумент воинам-освободителям.

Как сообщает черкасское Интернет-издание "Провинция", на монументе воинам-освободителям на звезде вечного огня неизвестные оставили любовные надписи. На всех лучах звезды вечного огня кирилицей и латиницей неизвестные нацарапали "Саша S Альона = love".

По словам председателя Совета ветеранов Катеринопольского района Николая МАРЧЕНКО, эти неизвестные уже писали не только на вечном огне, но и на мемориальных стенах монумента.