Федур: дело Пукача - закрытое, только для того, чтоб СМИ не услышали лишнего

Печерский районный суд, в производстве которого находится уголовное дело по обвинению в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе бывшего генерала МВД Алексея ПУКАЧА, на сегодняшнем заседании отклонил ряд ходатайств адвокатов потерпевшей стороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в перерыве судебного заседания журналистам сказал адвокат матери Г.Гонгадзе Леси ГОНГАДЗЕ Андрей ФЕДУР.

В частности, он отметил, что адвокаты подали ходатайство о том, что А.ПУКАЧ должен содержаться не в так называемом СИЗО СБУ, которого на законодательном уровне в действительности давно не существует, а в обычном СИЗО. Однако суд не удовлетворил это ходатайство.

По словам А.ФЕДУРА, суд никоим образом не обосновал свое решение по поводу этого ходатайства. «Это для меня является очень негативным сигналом. Это очевидно может привести к разным негативным правовым последствиям по этому уголовному делу. В частности, например, срок его (А.ПУКАЧА) пребывания под стражей в случае назначения наказания, поскольку это не может быть учтено, потому что он содержался неизвестно где. Видимо, я позволю себе сделать предположение, что это связано с тем, чтобы соблюдать какие-то договоренности, которые есть с подсудимым ПУКАЧЕМ. У нас и процесс закрытый, по моему мнению, только по той причине, чтобы ПУКАЧ не сказал чего-то лишнего и это услышали, в частности, журналисты», - сказал А.ФЕДУР, добавив при этом, что может ответственно заявить, что по делу на данном этапе нет никакой государственной тайны. «Там есть обычные уголовно-наказуемые деяния, которые совершены определенными лицами», - добавил адвокат.

В свою очередь, адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО заметила, что суд также отклонил ходатайство адвокатов потерпевшей стороны о возвращении дела на дополнительное расследование, поскольку, по их мнению, досудебным следствием окончательно не установлено, какое отношение имеет к убийству Г.Гонгадзе покойный бывший министр внутренних дел Украины Юрий Кравченко.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура 31 марта утвердила обвинительное заключение и передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу уголовное дело А.ПУКАЧА.

По данным ГПУ, досудебным следствием установлено, что обвиняемый, во исполнение приказов и указаний министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия относительно общественного деятеля Алексея ПОДОЛЬСКОГО и журналиста Георгия Гонгадзе и 17 сентября 2000 года преднамеренно убил последнего.

Кроме этого, в июле 2003 года А.ПУКАЧ, злоупотребляя своим служебным положением, дал противоправное указание подчиненным работникам милиции уничтожить официальные документы, в том числе о незаконном внешнем наблюдении за Г.Гонгадзе, чем препятствовал досудебному следствию в раскрытии указанного убийства.