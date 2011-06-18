В Киеве застрелился безработный, которому отказали в трудоустройстве

В Киеве из самодельного огнестрельного устройства застрелился мужчина, которому в очередной раз отказали в трудоустройстве, сославшись на его 45-летний возраст.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины, трагедия произошла вчера утром в Соломенском районе столицы.

По данным ЦОС, мужчина накануне вечером встретил с работы жену, проинформировал ее что ему в очередной раз отказали в трудоустройстве из-за его возраста. "Около пяти часов утра женщина нашла мужчину в комнате мертвым с ранением грудной клетки", - отметили в главке, подчеркнув, что оперативная группа, которая прибыла на место происшествия обнаружила рядом с мужчиной самодельное огнестрельное устройство, из которого был осуществлен выстрел.

По факту произошедшего проводится проверка.