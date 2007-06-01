Мороз ждет Цушко через 2-3 недели

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ выразил надежду, что Василий ЦУШКО через 2-3 недели приступит к исполнению обязанностей министра внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сказал сегодня на заседании парламента.

По словам А.МОРОЗА, он сегодня имел телефонный разговор с В.ЦУШКО, и состояние его здоровья, «как говорят врачи, соответствует диагнозу».

«Но он обязательно вернется в работу в ближайшее время, я надеюсь, скажем так, за недели два-три, и приступит к исполнению своих обязанностей», - отметил А.МОРОЗ.

«Все будет в порядке. И Василий Петрович будет на работе, как это нужно сегодня Украине», - подчеркнул А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, 26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”.

31 мая ДОС МВД сообщил, что в связи с ухудшением состояния здоровья В.ЦУШКО реанимационным самолетом был транспортирован в немецкую клинику. Такое решение принято семьей министра после консультаций с врачами.