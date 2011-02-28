Завершилась церемония оглашения лауреатов Оскара (полный список)

Американские киноакадемики сделали выбор

83-я церемония вручения премий "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе. Лучшим фильмом года Американская киноакадемия признала картину "Король говорит!". Лучшая режиссерская работа - Том Хупер ("Король говорит!") Лучшая мужская роль - Колин Ферт («Король говорит!») Лучшая женская роль - Натали Портман («Чёрный лебедь») Лучшая мужская роль второго плана - Кристиан Бейл («Боец») Лучшая женская роль второго плана - Мелисса Лео («Боец») Лучший фильм на иностранном языке - «Месть», Дания Лучший анимационный полнометражный фильм - «История игрушек: Большой побег» Лучший адаптированный сценарий - Аарон Соркин («Социальная сеть») Лучший оригинальный сценарий - Дэвид Сайдлер («Король говорит!») Лучшая музыка к фильму - Трент Резнор, Аттикус Росс («Социальная сеть») Лучшая песня к фильму - «We Belong Together» («История игрушек. Большой побег») Лучшая операторская работа — Уолли Пфистер («Начало») Лучшая работа художника-постановщика - «Алиса в Стране чудес» Лучший дизайн костюмов - «Алиса в Стране чудес» Лучший монтаж - «Социальная сеть» Лучший грим - «Человек-волк» Лучший звуковой монтаж - «Начало» Лучший звук - «Начало» Лучшие визуальные эффекты - «Начало» Лучший документальный полнометражный фильм - «Внутреннее дело» Лучший документальный короткометражный фильм - «Теперь знакомы» Лучший анимационный короткометражный фильм - «Потерянная вещь» Лучший игровой короткометражный фильм - «Бог любви»

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