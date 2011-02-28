Завершилась церемония оглашения лауреатов Оскара (полный список)
Американские киноакадемики сделали выбор
83-я церемония вручения премий "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе.
Лучшим фильмом года Американская киноакадемия признала картину "Король говорит!".
Лучшая режиссерская работа - Том Хупер ("Король говорит!")
Лучшая мужская роль - Колин Ферт («Король говорит!»)
Лучшая женская роль - Натали Портман («Чёрный лебедь»)
Лучшая мужская роль второго плана - Кристиан Бейл («Боец»)
Лучшая женская роль второго плана - Мелисса Лео («Боец»)
Лучший фильм на иностранном языке - «Месть», Дания
Лучший анимационный полнометражный фильм - «История игрушек: Большой побег»
Лучший адаптированный сценарий - Аарон Соркин («Социальная сеть»)
Лучший оригинальный сценарий - Дэвид Сайдлер («Король говорит!»)
Лучшая музыка к фильму - Трент Резнор, Аттикус Росс («Социальная сеть»)
Лучшая песня к фильму - «We Belong Together» («История игрушек. Большой побег»)
Лучшая операторская работа — Уолли Пфистер («Начало»)
Лучшая работа художника-постановщика - «Алиса в Стране чудес»
Лучший дизайн костюмов - «Алиса в Стране чудес»
Лучший монтаж - «Социальная сеть»
Лучший грим - «Человек-волк»
Лучший звуковой монтаж - «Начало»
Лучший звук - «Начало»
Лучшие визуальные эффекты - «Начало»
Лучший документальный полнометражный фильм - «Внутреннее дело»
Лучший документальный короткометражный фильм - «Теперь знакомы»
Лучший анимационный короткометражный фильм - «Потерянная вещь»
Лучший игровой короткометражный фильм - «Бог любви»