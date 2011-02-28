Завершилась церемония оглашения лауреатов Оскара (полный список)

06:49, 28 февраля 2011
Общество
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Американские киноакадемики сделали выбор

83-я церемония вручения премий "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе. 

Лучшим фильмом года Американская киноакадемия признала картину "Король говорит!".

Лучшая режиссерская работа - Том Хупер ("Король говорит!")

Лучшая мужская роль - Колин Ферт («Король говорит!»)

Лучшая женская роль - Натали Портман («Чёрный лебедь»)

Лучшая мужская роль второго плана - Кристиан Бейл («Боец»)

Лучшая женская роль второго плана - Мелисса Лео («Боец»)

Лучший фильм на иностранном языке - «Месть», Дания

Лучший анимационный полнометражный фильм - «История игрушек: Большой побег»

Лучший адаптированный сценарий - Аарон Соркин («Социальная сеть»)

Лучший оригинальный сценарий - Дэвид Сайдлер («Король говорит!»)

Лучшая музыка к фильму - Трент Резнор, Аттикус Росс («Социальная сеть»)

Лучшая песня к фильму - «We Belong Together» («История игрушек. Большой побег»)

Лучшая операторская работа  — Уолли Пфистер («Начало»)

Лучшая работа художника-постановщика - «Алиса в Стране чудес»

Лучший дизайн костюмов - «Алиса в Стране чудес»

Лучший монтаж - «Социальная сеть»

Лучший грим - «Человек-волк»

Лучший звуковой монтаж - «Начало»

Лучший звук - «Начало»

Лучшие визуальные эффекты - «Начало»

Лучший документальный полнометражный фильм - «Внутреннее дело»

Лучший документальный короткометражный фильм - «Теперь знакомы»

Лучший анимационный короткометражный фильм - «Потерянная вещь»

Лучший игровой короткометражный фильм - «Бог любви»

 

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