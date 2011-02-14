На торговле наркотиками попался начальник отдела по борьбе с ними

В Херсоне за торговлю наркотиками задержаны три сотрудника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН), среди которых начальник этого отдела.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в правоохранительных органах, в пятницу, 11 февраля, спецподразделением СБУ в Херсоне задержаны три сотрудника ОБНОН Суворовского райотдела Управления МВД Украины в Херсонской области во главе с их начальником.

По данным источника, милиционеры вымогали у наркозависимых лиц деньги за непривлечение их к уголовной ответственности (хранение и распространение нарковеществ). Кроме того, сотрудники ОБНОН предлагали этим лицам подбрасывать наркотики (чаще всего марихуану) представителям так называемой «золотой молодежи», от родителей которых можно было вымогать достаточно большие суммы за прекращение уголовного преследования их детей.

Все задержанные находятся в местном изоляторе временного содержания.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы УМВД в Херсонской области, сотрудниками спецслужб во время сбыта наркотического сырья были задержаны два работника Суворовского райотдела милиции.

По материалам отделов внутренней безопасности УМВД и борьбы с коррупцией и организованной преступностью УСБУ областная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины.