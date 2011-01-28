Азаров: в ближайшие пару недель мы расскажем, что собираемся делать

В ближайшее время Кабинет министров Украины опубликует перечень реформ, которые будут проводиться в 2011 году.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире программы «Большая политика с Евгением Кисилевым».

«В ближайшие пару недель мы опубликуем на сайте правительства то, что мы собираемся делать в 2011 году. Нам все это ясно уже, мы все это распланировали», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом глава правительства отметил, что для проведения реформ необходимы четкий план действий, концентрация государственных ресурсов на решающих направлениях – там, где это даст эффект. Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что проект пенсионной реформы, который сейчас проходит обсуждение, в феврале будет рассмотрен Верховной Радой и принят у же в марте.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 января, президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития Томасом МИРОВЫМ в рамках участия В.ЯНУКОВИЧА во Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о начале проведения еще 21-й реформы в разных сферах жизнедеятельности Украины.