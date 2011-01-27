Прокуратура взяла под контроль избиение члена партии "Батькивщина"

Прокуратура Харьковской области взяла на контроль ход досудебного следствия по делу по факту избиения директора одного из ООО, члена партии «Батькивщина», депутата V созыва Дзержинского районного совета Сергея ДРУЗЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, 25 января в 14.30 в Дзержинский райотдел харьковской городской милиции поступило сообщение о факте обращения в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова гражданина 1962 года рождения с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, раны губы, перелома челюсти, повреждением нескольких зубов.

По словам потерпевшего, телесные повреждения ему нанесли двое неизвестных утром того же дня.

27 января по указанному факту следственным отделом Дзержинского райотдела Харьковского городского управления ГУ МВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренных ч.2 ст.296 ("Хулиганство") и ч.1 ст.122 ("Умышленное средней тяжести телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, согласно заявлению пресс-службы Харьковской областной организации партии «Батькивщина», в Харькове неизвестные жестоко избили 48-летнего члена партии «Батькивщина», депутата V созыва Дзержинского райсовета С.ДРУЗЕНКО. Нападение на него было совершено в понедельник, 25 января, около 8.30 недалеко от дома, где проживает экс-депутат.

По словам С. ДРУЗЕНКО, нападавшие - двое мужчин - подбежали сзади и сильно ударили его по голове. Свалив с ног, они стали беспощадно бить его, пока он не потерял сознание. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу скорой неотложной помощи.

С.ДРУЗЕНКО сделана операция на челюстях.

Парторганизация призвала городскую власть «навести порядок в городе» и обратилась в правоохранительные органы с просьбой «провести объективное, честное и всестороннее расследование нападения на представителя «Батькивщины», а также скорее найти и наказать виновных».