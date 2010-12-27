Эксперты: влияние российского бизнеса на экономику Украины значительно выросло

Эксперты считают, что влияние российских бизнесменов на экономику Украины значительно выросло.

Такое мнение высказали представители инвестиционных компаний в ходе экспертного опроса Института Горшенина в рамках исследовательского проекта «Украина-Россия. Итоги года», сообщили УНИАН в Институте.

Говоря об итогах и ключевых событиях 2010 года для российского бизнеса в Украине, а также о возможных перспективах для российских компаний в 2011 году, директор инвестиционно-банковского департамента инвестиционной группы ИК «Сократ» Владимир КЛИМЕНКО отметил, что с приходом новой власти в Украине возможности российского бизнеса увеличились. «Новый Президент и новое правительство Украины более прогнозируемы для российских деловых кругов. Кроме того, за счет покупок крупных компаний влияние российских бизнесменов на экономику Украины в целом значительно выросло», - считает он.

По словам В.КЛИМЕНКО, знаковыми были покупки российскими бизнесменами ИСД (Индустриальный союз Донбасса) и «Запорожстали» - самые крупные сделки поглощений в Украине в 2010 году. «С учетом покупки ПИБа (Проминвестбанк) Внешэкономбанком влияние российского бизнеса на украинскую экономику существенно выросло», - сказал В.КЛИМЕНКО. Самыми интересными для российского бизнеса, по мнению эксперта, останутся газотранспортные активы, предприятия горно-металлургического комплекса, а также ведущие предприятия авиастроения и энергетического машиностроения.

Директор аналитического департамента ИК Dragon Capital Андрей БЕСПЯТОВ считает, что благодаря политическому потеплению во взаимоотношениях между Россией и Украиной, российский бизнес практически вернул себе влияние, утерянное после «оранжевой революции». «Риски стали, в общем, сопоставимы с деятельностью компаний у себя в России. В то же время более сильная финансовая поддержка обеспечивает благоприятную основу для расширения присутствия во многих отраслях», - сказал он.

Эксперт также назвал ряд ключевых для российского бизнеса событий, которые произошли в Украине в 2010 году: «На макроуровне: президентские выборы были очень важным событием для изменения активности российского бизнеса в Украине. Вторым важным событием и знаковым решением были харьковские договорённости между Украиной и Россией. Ключевым событием среди покупок было приобретение контроля в группе ИСД, покупка «Запорожстали», а также расширение влияния на химическую отрасль, машиностроительный комплекс и финансовый сектор».

Руководитель аналитического департамента ИК Concorde Capital Андей ГЕРУС также считает, что вследствие улучшения политических отношений крупные российские компании получили более благоприятную среду для деятельности. «Но пока это касается в основном крупного бизнеса», - сказал он. Эксперт назвал ряд знаковых для российского бизнеса приобретений: «Приватизация «Лугансктепловоза», покупка ИСД и «Запорожстали».

По мнению А.ГЕРУСА, России в 2011 году будут интересны крупные активы по примеру ИСД и «Запорожстали»: «Мотор Сич, «Нафтогаз», «Укрнафта», «Стахановский вагоностроительный завод», а также объекты в сфере авиастроения, нефтегаза, химии.

Аналитик ИК Foyil Securities Андрей ЯСТРЕБ отмечает, что традиционно очень привлекательным для российского бизнеса является украинский нефтегазовый сектор. «Наиболее желанным активом в этом секторе для российского бизнеса (скорее, даже не бизнеса, а для Российской Федерации) будет Украинская газотранспортная система. Кроме этого, российские компании будут заинтересованы в других активах нефтегазовой сферы, включая нефтеперерабатывающие заводы и сети бензозаправок», - отметил эксперт. А.ЯСТРЕБ полагает, что химическая промышленность также остается привлекательной для российского бизнеса. «Главной интригой следующего года будет деятельность химических заводов, которые сейчас принадлежат концерну Ostchem Дмитрия ФИРТАША. Консолидация этих активов Д.ФИРТАШЕМ (включая покупку компании Stirol) сразу вызвала слухи о том, что эти активы будут перепроданы российскому бизнесу. Скорее всего, эта ситуация прояснится в 2011-м. Химическая промышленность является крупным потребителем газа и поэтому потенциально интересна для российских компаний, у которых есть доступ к более дешевому газу», - сказал аналитик.

Третьей отраслью, к которой, по мнению эксперта, российский бизнес демонстрирует высокий интерес, является сельское хозяйство. «Самым большим арендатором сельскохозяйственной земли остается компания «Украинские агарные инвестиции», ассоциированная с российским “Ренессансом”. Новое правительство в Киеве собирается открыть рынок земли в Украине в 2011 году. Многие иностранные инвесторы будут заинтересованы в инвестициях в этот сектор», - сказал А.ЯСТРЕБ.