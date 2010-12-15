Львов восстановит в Харькове мемориальную доску патриарху УГКЦ

Городской совет Львова за собственные средства восстановит мемориальную доску патриарху Иосифу Слепому в Харькове на здании бывшей тюрьмы, где находился выдающийся украинский церковный деятель во время пересылки в Сибирь.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

«Я имел предварительный разговор с губернатором Харьковской области господином ДОБКИНЫМ. Он выразил сожаление по поводу этих позорных событий, когда шовинисты сорвали доску и разбили ее. Мы договорились, что Львов за собственные средства изготовит эту таблицу, а власти Харькова обеспечат ее законное размещение», - сообщил в комментарии УНИАН городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ.

Как сообщалось, в ноябре в Харькове по решению суда сняли мемориальную доску патриарху Украинской греко-католической церкви, выдающемуся церковному деятелю и ученому Иосифу Слепому.

Ранее мэр Львова выразил протест в связи с демонтажем мемориальной доски Иосифу Слепому в Харькове.

Справка УНИАН. Мемориальная доска патриарху Украинской греко-католической церкви Иосифу Слепому была установлена в Харькове в 2005 году во время съезда Всемирного конгресса украинцев на здании бывшей пересылочной тюрьмы, которое сейчас принадлежит милиции Ленинского района Харькова. После первого уничтожения в 2008 году доска была восстановлена за средства Союза украинской молодежи и Фонда Гната Хоткевича.

Во второй раз доска разбита 12 ноября 2010 года.

И.Слепой (настоящая фамилия Коберницкий-Дичковский) родился в 1892 году. После смерти Митрополита Андрея Шептицкого в конце 1944 года он встал во главе Галицкой митрополии. Вместе с другими украинскими католическими владыками в апреле 1945 года И.Слепой был арестован советской властью и осужден к 8 годам исправительных работ. Всего в лагерях Сибири и Мордовии он провел 18 лет ссылки.