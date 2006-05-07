Погода на 8-11 мая

8 мая по прогнозам синоптиков на территории Украины будет облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза, в Крыму, южных, восточных, большинстве центральных областей местами сильные дожди; днем 9 мая в западной половине преимущественно без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

10-11 мая в западной половине без осадков, на остальной территории местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 6-11°, в западных областях 2-7° тепла; днем в Украине 12-17°, в Закарпатье до 22°.

В г. Киеве и столичной области 8-9 мая облачно с прояснениями. Временами дождь, днем 9 мая преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла; днем 14-19°.10-11 мая без осадков. Температура ночью 6-11°, днем 12-17°.