В мэрии Киева обещают за выходные дать тепло во все квартиры

В мэрии Киева обещают за выходные подключить к теплоснабжению весь жилищный фонд столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ сегодня на заседании расширенной коллегии КГГА поручил всем управлениям, ЖЭКам, районным администрациям и другим соответствующим подразделам включиться в работу по подключению тепла в дома киевлян.

«Мы с «Киевэнерго» договорились, что подключение будет организовано и в субботу, и в воскресенье. Вместе с управлениями, ЖЭКами они организуют такую работу. Поэтому прошу в субботу и воскресенье в таком режиме работать руководителей районных администраций, чтобы мы вместе смогли оперативно реагировать на ситуацию, если в этом она будет нуждаться. На конец выходных дней у нас задача подать (тепло – УНИАН), весь город обеспечить теплом», - сказал А.ПОПОВ.

Как отмечалось на коллегии, подключение жилищного фонда было начато еще вчера. В основном это происходило по Дарницкой ТЭЦ. Сегодня активнее будет включаться жилищный фонд, который теплом обеспечивает «Киевэнерго».

Что касается заведений социальной сферы, то, по данным мэрии, на сегодняшнее утро заведения образования подключены на 96%, заведения здравоохранения – на около 90%.

А.ПОПОВ поручил к обеду обследовать все объекты социальной сферы, которые остались еще не подключены. И если будут выявлены какие-либо причины, препятствующие подаче тепла, быстро их ликвидировать, чтобы до конца сегодняшнего дня было завершено подключение по всем объектам, как сферы образования, так и здравоохранения и других соцобъектов.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 октября, “Киевэнерго” информировало, что жилые дома жителей Киева начнут подключать к теплу лишь с 11 октября. “Согласно утвержденному графику, теплоснабжение жилищного фонда столицы начинается 11 октября. Всего нужно подключить к теплоносителю 9 тыс. 541 жилых домов Киева”, - отмечали в компании.