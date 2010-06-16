Во Львове милиция разыскивает человека, на 3 часа отрубившего вокзал

Во Львове милиция разыскивает человека, который вчера «заминировал» железнодорожный вокзал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила помощник начальника линейного отдела милиции на станции “Львов” Управления МВД на Львовской железной дороге по связям с общественностью Татьяна ПРИЛЕПСКАЯ.

По ее словам, обследование помещения и прилегающей к главному железнодорожному вокзалу Львова территории было завершено вчера около 21.00. Во время обследования взрывные устройства обнаружены не были.

Сотрудники милиции принимают меры с целью установления личности человека, который сообщил о заминировании вокзала, что привело к прекращению работы вокзала.

Как отметила Т.ПРИЛЕПСКАЯ, во время обследования помещения было эвакуировано 115 пассажиров и 48 работников вокзала. Задержек в движении поездов не было, поскольку их переводили на дальние пути.

«Поскольку аноним сообщил о заминировании помещения главного вокзала, а не железнодорожных путей», - отметила Т.ПРИЛЕПСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 15 июня около 18.00 на телефон оперативной службы «102» поступило анонимное сообщение о том, что в здании железнодорожного вокзала Львова заложена взрывчатка. На место происшествия сразу прибыли сотрудники МЧС, взрывотехнической службы, милиции, скорая помощь.