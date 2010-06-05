Янукович: инвестиции нужны, но целое министерство - это слишком

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не считает целесообразным создание министерства по инновациям и инвестициям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в ходе пресс-конференции в Киеве.

«Участие государства в этом (работе по привлечению и использованию инвестиций – УНИАН) на данном этапе необходимо. Но я пока не понимаю, необходимо ли будет создание такого министерства. Скорее, нет», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом глава государства отметил, что систему инновационного развития страны необходимо совершенствовать. И на данном этапе с этим вполне может справиться Государственное агентство по инвестициям и инновациям.

«На мой взгляд, если будет создано агентство, такое как инвестиционно-инновационное агентство, это будет отвечать сегодняшней ситуации», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он подчеркнул, что необходимо на законодательном уровне создавать привлекательные условия для привлечения инвестиций.

Кроме того, Президент подчеркнул, что необходимо реанимировать существовавшую ранее систему взаимосвязанной работы научно-исследовательских учреждений, экспериментальных заводов и предприятий по серийному производству. «Если такая цепочка будет выстроена – этот механизм будет работать», - убежден В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, в марте первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ заявлял, что правительство планирует существенно расширить полномочия Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям и намерено предложить Президенту рассмотреть вопрос о создании на базе Госагентства профильного министерства.

Справка УНИАН. Государственное агентство Украины по инвестициям и инновациям создано в 2005 году. Агентство является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сфере инновационной деятельности, работа которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра экономики. С марте 2010 года Госагентство возглавляет Александр ТАРАН.

Основными задачами Госинвестиций являются участие в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере инвестиций и инновационного развития, создание национальной инновационной системы для обеспечения проведения эффективной государственной инновационной политики, а также координация работы центральных органов исполнительной власти в сфере инвестиционной и инновационной деятельности.

К сфере управления Госинвестиций относятся Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение, ГП «Национальный центр внедрения отраслевых инновационных программ», а также 13 региональных центров инновационного развития и пять их отделений.