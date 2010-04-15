Киевская таможня конфисковала самолет, прибывший из Эмиратов

Киевская региональная таможня конфисковала самолет Ан-72 стоимостью 5 млн. грн., последующая судьба которого будет решаться в судебном порядке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной служи Украины, Киевская региональная таможня в рамках соглашения, заключенного между компанией из Арабских Эмиратов и столичным авиационным заводом, оформила груз – самолет Ан-72-100 гражданской авиации, который прибыл на территорию Украины для ремонта.

Впоследствии в Гостаможслужбу Украины с заявлением обратилась российская компания относительно проведения таможенного оформления указанного самолета, которая в документах была заявлена как его получатель.

Но украинские таможенники выяснили у российских коллег, что такой фирмы, как участника внешнеэкономической деятельности, в России не существует.

Таким образом, констатируют в Гостаможслужбе, указанный самолет был заявлен к перемещению через границу Украины с предоставлением таможенному органу документов, содержащих неправдивые данные о грузополучателе.

В связи с нарушением таможенных правил самолет стоимостью почти 5 млн. грн. изъят, а его последующая судьба будет решаться в судебном порядке.