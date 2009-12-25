В Запорожской области задержали насильника несовершеннолетних

В Запорожской области задержан местный житель, совершивший ряд изнасилований несовершеннолетних.

Как сообщил УНИАН начальник Главного управления МВД Украины в Запорожской области Виктор ОЛЬХОВСКИЙ, «накануне вечером в Вольнянском районе Запорожской области был задержан местный житель, на протяжении длительного времени периодически совершавший изнасилования несовершеннолетних – девочек в возрасте 15 лет».

По словам В.ОЛЬХОВСКОГО, на данный момент злоумышленник содержится под стражей и уже сознался в совершении трех подобных преступлений.

«Однако у нас есть основания утверждать, что подобных преступлений было совершено гораздо больше», - заявил В.ОЛЬХОВСКИЙ.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.