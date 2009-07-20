Долголетие обеспечат всего четыре привычки?

Всего четыре привычки нужны для здорового образа жизни и активного долголетия - отказ от курения, ежедневное потребление овощей и фруктов, соблюдение оптимального веса и небольшие физические нагрузки до 2,5 часов в неделю, утверждает влиятельный медицинский журнал American Journal of Medicine.

"Это четыре колонны, на которых держится здоровый образ жизни", - пишет издание. Однако результаты опубликованного исследования, охватившего 15 тысяч 708 американцев в возрасте от 45 до 64 лет, выявило, что лишь 8% из них следуют этому золотому правилу долголетия. Несмотря на активную антитабачную пропаганду в США, около 20% населения по-прежнему привержены курению, а численность людей с избыточным весом за последние два года возросла в 23 штатах, пишет РИА новости.

Американские ученые назвали и другие наиболее вредные привычки, которые преждевременно разрушают организм, - пренебрежение иммунизацией при чрезмерной вере в чудодейственную силу лекарств, несбалансированная диета, недосыпание и стрессы. Медики также настоятельно рекомендуют отказаться и от привычки смотреть телевизор, как одной из наиболее опасных для здоровья.