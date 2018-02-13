Слепое огнестрельное ранение в висок: суд рассмотрел эпизод убийства Героя Небесной сотни Вайды

Уроженец Львовской области Богдан Вайда погиб на Майдане утром 20 февраля 2014 года в результате слепого огнестрельного ранения в висок картечью.

Коллегия Святошинского районного суда Киева на заседании по делу пятерых экс-«беркутовцев» рассмотрела эпизод об убийстве утром 20 февраля 2014 года Героя Небесной сотни, уроженца Львовской области Богдана Вайды.

Читайте такжеВ Виннице убрали бюст Шевченко для установки памятника героям Небесной Сотни (фото)Как передает корреспондент УНИАН, суд допросил Любовь Сердяк, которая является родной сестрой застреленного на Майдане Вайды.

48-летний мужчина погиб 20 февраля 2014 года на улице Институтской, когда шел в сторону водомета, который двигался вниз по улице Институтской и поливал протестующих водой из брандспойта.

На суде установили, что Вайда погиб примерно в тот момент, когда из водомета на него направили струю воды. Он упал и остался лежать на мостовой. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что смерть Вайды наступила в результате слепого огнестрельного ранения в область левого виска в направлении сзади наперед несколько сверху вниз. Идентифицировать конкретную оружие, из которого была выпущена картечь, экспертам не удалось, они сделали только однозначный вывод о том, что ранения были нанесены из гладкоствольного оружия.

Следует отметить, что сторона защиты и сторона обвинения по-разному оценивают выводы экспертов по эпизоду об убийстве Вайды.

Прокуроры утверждают, что, поскольку представители так называемой «черной роты» «Беркута», в которую входят обвиняемые, а также другие правоохранители, находившихся в то время на улице Институтской, были вооружены, кроме нарезного оружия, гладкоствольным ружьем «Форт», то есть большая вероятность того, что именно кто-то из правоохранителей выпустил картечь, которая убила Вайду.

Также они указывают, что сектор выстрела, а это направление - Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец) и правая часть улицы Институтской - подтверждает их версию, что стреляли правоохранители.

Вместе с тем адвокаты экс-«беркутовцев» утверждают, что их подзащитные не причастны к убийству Вайды, поскольку были вооружены только нарезным оружием. Также защитники обвиняемых отмечали, что пуля в Вайду была выпущена сзади, то есть со стороны Майдана Незалежности, вероятно, кем-то из тех людей, которые находились там.

Также адвокаты не исключают, что картечь могла попасть в человека в результате рикошета: стреляли по водомету, но картечь рикошетом попала от водомета в Вайду.

Кроме того, суд проанализировал видео, на котором виден момент падения Вайды, однако с этого видео нельзя сделать однозначный вывод, вследствие чего упал мужчина: то ли сначала его сбил с ног поток воды, а затем он был ранен картечью, то ли причиной его падения стало ранение.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-«беркутовцев»: Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства в отношении всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.

По состоянию на февраль 2018 года следствием установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийство людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.