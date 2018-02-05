Онлайн-платформа для подготовки к ВНО BeSmart, ранее внедренная в Одесской области, выведена на всеукраинский уровень – Степанов

Министерство образования и науки рекомендовало применение онлайн-платформы в учебном процессе школ при подготовке к ВНО. Об этом на презентации BeSmart заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

С 5 февраля 2017 года бесплатная образовательная онлайн-платформа для подготовки к ВНО BeSmart, ранее внедренная в Одесской области, выведена на всеукраинский уровень, и доступна для поступающих в вузы по всей стране. Об этом сообщил автор проекта - глава Одесской областной госадминистрации Максим Степанов на презентации онлайн-платформы Be Smart в Киеве.

«Онлайн-платформа BeSmart была запущена в Одесской области в прошлом году, и ученики, которые системно использовали её для обучения, получили на ВНО на 20-25 балов больше среднего уровня. Очень важно, что BeSmart решает проблему равного доступа к получению образования, в том числе, в отдаленных населенных пунктах. Кроме того, онлайн-платформа предоставит возможность подготовки к поступлению в украинские вузы детям на оккупированных территориях. Отдельно хочу отметить, что платформа BeSmart является бесплатной, и всегда будет оставаться бесплатной», - отметил Максим Степанов.

Министерство образования и науки рекомендовало применение онлайн-платформы в учебном процессе школ при подготовке к ВНО. Об этом на презентации BeSmart заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

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«Страна получила прекрасную возможность обогатить процесс обучения в школе, сконцентрировавшись на подготовке к ВНО, - отметила Лилия Гриневич. - Над созданием курсов для платформы BeSmart работали лучшие преподаватели страны, которые по-настоящему живут своим делом. Школьники, которые живут на оккупированных территориях, как и школьники по всей Украине, теперь получили доступ к курсам самого высокого уровня.»

BeSmart - проект председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова. Это единственная в Украине линейка онлайн-курсов, на которой размещено более 20 тысяч тестов и 2 тысячи уроков. Онлайн-платформа была запущена в Одесской области в 2017 году. По каждому из предметов ВНО Одесская область поднялась в рейтинге областей на 5-7 позиций, а по английскому языку – с 16 на 1 место.

Ранее Министерство образования и науки сообщило, что регистрация на ВНО-2018 состоится 6 февраля 2018 года.