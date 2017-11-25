"Шахтер" запретил детям участников АТО выйти на поле в футболках с надписью "Мой папа - герой"
21:23, 25 ноября 2017Общество
4637 0
Футбольный клуб "Шахтер" выступил против их патриотического настроя.
Клуб "Шахтер" запретил детям участников АТО выйти на поле в футболках "Мой папа - герой"
По инициативе Федерации футбола участников АТО дети украинских воинов уже семь раз выводили на поле игроков команд премьер-лиги. И каждый раз малыши надевают одинаковые футболки с надписью "Мой отец - герой Украины", говорится в сюжете ТСН.
Их надевали и сами футболисты. Однако сегодня - за несколько часов до начала матча - родителей предупредили, что дети должны выходить на поле в своих повседневных куртках.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter