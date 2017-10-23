Стало известно о состоянии пострадавших в резонансном ДТП в Харькове, среди которых - беременная

В Харькове в больницах остаются шестеро пострадавших в результате ДТП на ул. Сумской, положительная динамика у всех.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 23 октября, во время брифинга сказала и.о. начальника Главного управления здравоохранения Харьковской ОГА Галина Сироштан.

Она подчеркнула, что в областной клинической больнице остаются двое пациентов, в том числе беременная, в городской больнице скорой и неотложной помощи - четверо пациентов.

«Что касается состояния здоровья, то есть положительная динамика абсолютно у всех пострадавших, но в наиболее тяжелом состоянии находится одна из сестер, которая лечится в городской клинической больнице скорой и неотложной помощи», - заметила Сироштан.

Она подчеркнула, что в Харьковской области есть достаточное количество медиков, способных профессионально лечить всех пострадавших, и они вовлечены в процесс.

«Ежедневно по несколько раз проводятся консилиумы, которые позволяют следить, во-первых, за состоянием здоровья пациентов, во-вторых, давать глубокий анализ тем обследованием, которые проводятся в течение суток. Лечение пациентов и в областной клинической больнице, и в больнице неотложной помощи организовано в полном объеме за счет средств и города Харькова, и областного бюджета», - подчеркнула Сироштан.

Она добавила, что сегодня, 23 октября, проведут очередной консилиум относительно состояния беременной пострадавшей, которая до сих пор остается в состоянии медикаментозного сна. В настоящее время угрозы преждевременных родов нет.

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«Консилиум специалистов все-таки сегодня настаивает на том, что беременная должна находиться в медикаментозном сне. Как долго это будет, будем следить за параметрами ее здоровья. И надеемся, что нам еще подскажут ведущие специалисты из киевских вузов», - сказала она.

Сироштан подчеркнула, что в Харьковскую область приглашены специалисты из Главного института нейрохирургии и Главного института акушерства и гинекологии.

«Но это не значит, что мы не знаем, что надо делать. Мы абсолютно уверены в нашей тактике лечения и в тех объемах помощи, но проконсультироваться считаем целесообразным и подтвердить правильность наших путей оказания помощи», - подытожила она.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с «Фольксвагеном» автомобиль «Лексус» вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили травмы, в том числе две сестры и женщина на седьмом месяце беременности

20 октября суд на два месяца взял под стражу 20-летнюю Елену Зайцеву, которая управляла «Лексусом». По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.