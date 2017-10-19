В Харькове суд арестовал виновницу ужасного ДТП Зайцеву

Виновницу жуткого ДТП в Харькове, в результате которого погибли 6 человек, задержана и арестована судом. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

Аваков также отметил, что полиция также изучает и роль водителя второго автомобиля.

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«Виновница задержана полицией и арестована судом. Полиция проводит расследование, изучает, в том числе, роль водителя второй машины, участвовавшей в ДТП, - по результатам которого, надеюсь, суд примет адекватное тяжести совершенного каждым из них решение», - написал он.

Как сообщал УНИАН ранее, в центре Харькова в среду вечером произошло ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере 6 человек, еще 5 травмированы. Столкнулись две иномарки - Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После столкновения внедорожник вылетел с проезжей части и наехал на толпу людей.

В МВД сообщили, что автомобиль "Лексус" под управлением женщины-водителя 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль "Фольксваген Таурег". От полученного удара, «Лексус» выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов.