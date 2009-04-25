Литвин: нужно разобраться, какие предприятия работают

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что в Украине нужно провести полную инвентаризацию работающих предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Кировограде, куда прибыл с рабочим визитом.

По мнению спикера украинского парламента, это поможет изучить производственные мощности предприятий и развивать внутренний рынок.

«Внутренние потребности страны должны определять внешнюю политику. Нужно четко знать, какие предприятия обеспечивают наполнение местных бюджетов, чтобы обеспечить им поддержку», - отметил В.ЛИТВИН.

Он также выступил за обязательную инвентаризацию приватизированных предприятий.

«Например, угольные шахты в Александрии (Кировоградская область - УНИАН), откуда арендатор все выжал, практически ограбил, нарастил миллионные долги, а затем заявил – все, забирайте. Я имел по этому поводу разговор с профильным министром, ситуация с предприятием пока неопределенная», - отметил спикер.